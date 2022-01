Projet genevois en Colombie – L’art comme antidote à l’insécurité des villes Sous la houlette du plasticien Séverin Guelpa, un collectif s’installe trois semaines à Medellín pour explorer le pouvoir de la créativité sur le «vivre-ensemble». Irène Languin

Séverin Guelpa et Anja Wyden Guelpa posent dans l’atelier du plasticien avant leur départ pour la Colombie, où se poursuit leur projet Matza. LAURENT GUIRAUD

Il y eut la fournaise du désert californien, les glaces de l’Aletsch et l’archipel tunisien de Kerkennah, au milieu de la Méditerranée. Moins lointainement, Matza s’est également lové dans le béton brut de quartiers en transition, tels les Vergers à Meyrin ou la Rasude à Lausanne. Matza, c’est le nom d’un projet-manifeste que Séverin Guelpa décline depuis 2014 à travers le monde. Convaincu que l’art doit s’emparer des enjeux sociaux et environnementaux actuels, le plasticien genevois entraîne des groupes d’artistes et de chercheurs à expérimenter par la résidence des territoires emblématiques, volontiers extrêmes et inhospitaliers, pour faire émerger création et réflexion collective.

«Le pari était de s’intéresser au thème de la sécurité sur le territoire des grandes villes, et d’y créer des espaces d’interventions artistiques.» Séverin Guelpa, cheville ouvrière de Matza

En ce début d’année 2022, l’épopée se poursuit sous le nom de Matza Edgelands. Première étape de cet ambitieux programme prévu pour durer trois ans, Medellín: du 31 janvier au 18 février, onze participants suisses et internationaux s’établiront dans la ville colombienne afin de se pencher sur les questions liées à la sécurité et à la surveillance numérique, devenues particulièrement prégnantes dans les grands centres urbains.

Participent notamment à l’aventure la chanteuse genevoise Julie Semoroz, la plasticienne lausannoise Sandrine Pelletier l’artiste colombienne Tatyana Zambranoou ou l’écrivain kenyan Ogutu Muraya. Baptisée «Common grounds», l’initiative est menée par Séverin Guelpa et son épouse, Anja Wyden Guelpa – laquelle occupa de 2009 à 2018 le poste de chancelière du canton de Genève –, en collaboration avec le Edgelands Institute, dont une petite équipe d’experts enquête en Colombie depuis six mois déjà.

Cofondé par Yves Daccord, ancien directeur général du CICR (Comité international de la Croix-Rouge), cet incubateur multidisciplinaire basé à Harvard entend associer «recherche académique, analyse de données et art afin d’étudier comment la digitalisation de la sécurité urbaine modifie le contrat social» (soit les règles souvent tacites qui régissent la vie en société). «Il existe de gros enjeux de démocratie autour des problématiques de sécurité, explicite Séverin Guelpa. Le pari était de s’intéresser à ce thème sur le territoire des grandes villes, là où le pouvoir s’éprouve et les inégalités sociales s’exacerbent, et d’y créer des espaces d’interventions artistiques.»

Campement éphémère

Dans un climat empreint de méfiance et de peur, les dispositifs de surveillance se généralisent dans les cités, corrélés aux inévitables récoltes de données qui généralement échappent aux habitants. Alors que beaucoup estiment qu’il faut opérer un choix entre sécurité et liberté, les acteurs de Matza considèrent qu’une solution est à trouver au-delà de cette polarisation, dans ce qu’ils nomment les «Common grounds», «ces terrains d’entente physiques ou symboliques dans lesquels se construisent la confiance et l’appartenance indispensables aux communautés pour s’épanouir».

Raison pour laquelle Matza s’est prolongé en Edgelands, terme employé par les urbanistes pour définir des zones en marge des villes, où l’homogénéité de la population permet le renforcement des solidarités et l’émergence d’un pacte social pour un «vivre ensemble» serein. Comme auparavant dans des environnements naturels extrêmes, désert ou glacier, Matza ambitionne d’appliquer sa recette au tissu urbain: «Nous allons établir notre lieu de vie et de travail dans un centre d’art de Medellín appelé Bodega Comfama, raconte la cheville ouvrière du projet. On construira notre campement éphémère dans cette énorme halle, avec échafaudages et matériaux de récupération. À partir de là, on déploiera des explorations ciblées dans la ville.»

Métamorphose en exposition

Les deux premières semaines de résidence seront mises à profit pour rencontrer des spécialistes et bénéficier de visites guidées ciblées sur certaines problématiques, dans le but de favoriser un laboratoire de réflexion et d’échanges entre les artistes. Puis, petit à petit, le camp se métamorphosera en exposition, qui ouvrira le 18 février pour un mois. Si l’expérience est collective, l’idéation et la réalisation des œuvres se révèlent totalement libres et individuelles, selon l’inspiration de chacun, mais avec un lien visible entre vécu et production artistique.

Après Medellín, Matza passera par Cúcuta, toujours en Colombie, puis à Nairobi (Kenya) en octobre, où il sera question d’économie informelle. Au début de l’an prochain, ce sera le tour de Genève, avec un questionnement autour de l’hospitalité. Dans sa ville natale, Séverin Guelpa espère mettre sur pied «quelque chose d’un peu fou», dont les contours restent à définir. Enfin, l’expérience se terminera avec Singapour, Chicago et Beyrouth.

