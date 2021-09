Une semaine riche en spectacles – L’art baroque sera à l’honneur à Prangins Musique instrumentale, chant, danse et théâtre sont au programme du festival gratuit qui s’ouvre la semaine prochaine dans le canton vaudois.

Le baroque est à l’honneur la semaine prochaine à Prangins, notamment dans la cour de son château (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le festival Prangins Baroque revient pour une 2e édition. Musique instrumentale et chant, mais aussi danse et théâtre, sont programmés tout au long de la semaine dans la commune vaudoise.

Deux soirées intitulées «Le Miroir des Coeurs» sont proposées vendredi et samedi prochains au temple de Prangins. Des oeuvres de Lully, Couperin ou encore Charpentier seront notamment jouées. Il y aura aussi des dialogues parlés (tirés de textes de Molière et Marivaux) et des prestations de danse.

«Réunis autour d’un salon, des jeunes gens, tous aussi beaux, piquants qu’amusants, se rencontrent et ouvrent leurs coeurs», indiquent les organisateurs dans le programme.

Jeudi, un spectacle pour le jeune public est prévu. Il se déploiera autour du voyage initiatique d’une petite Alice qui va emmener les spectateurs dans «un conte fantasque, une rêverie baroque».

«Fête baroque» dans la cour

Le festival comprend aussi, dès lundi, une série d’ateliers pour de jeunes musiciens souhaitant approfondir le répertoire baroque français. Programmés dans la salle du conseil communal et au centre communal «Les Morettes», ils sont ouverts au public.

Le festival se clôturera dimanche avec une «fête baroque» dans la cour du château de Prangins. Un concert réunira tous les artistes de cette édition 2021. Cet événement, comme les autres de la semaine, est gratuit.

Le projet, qui s’appelait à l’origine Baroque à Prangins, a été créé à l’initiative du municipal Igor Diakoff et de la chanteuse lyrique Marijana Mijanovic. Une première édition a eu lieu durant l’automne 2020. Dans la foulée, une association a été créée pour pérenniser la manifestation.

