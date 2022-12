Installations sportives à Genève – L’arrivée du Servette FC à Vessy sonne le glas du baseball genevois Pour faire de la place aux footballeurs professionnels, la Ville de Genève et le Canton ont sacrifié le terrain de jeu des Tigers et des Dragons. Les deux clubs sont dépités. Xavier Lafargue

Les Dragons en pleine action sur leur terrain du centre sportif de Vessy, dont ils vont devoir faire le deuil dans quelques mois… DR

On appelle parfois ce cas de figure un dommage collatéral. Il touche de plein fouet les Tigers et les Dragons. Les deux seuls clubs de baseball genevois sont en effet très fortement menacés de disparition. L’affaire remonte au mois de juin dernier. Leurs responsables n’ont pas voulu l’ébruiter, espérant qu’une solution serait trouvée. Mais ils n’ont rien vu venir et ont décidé, aujourd’hui, de le déplorer publiquement.