Commerce de détail – L’arrivée de l’alcool chez Migros suscite des craintes

Migros a récemment ouvert la porte à la vente d’alcool dans l’ensemble de ses succursales en Suisse. Ce changement à venir «pourrait avoir des conséquences dramatiques», selon Addiction Suisse. Interview de Markus Meury, son porte-parole.

L’arrivée de l’alcool dans les rayons de Migros représente selon vous un mauvais signal. Pourquoi?

C’est comme si l’on décidait tout à coup que l’alcool ne représentait plus un problème de santé publique et cela induit en erreur la population. Ces dernières années, il y a une banalisation autour de la consommation de ce type de produit, pourtant 250’000 personnes en sont dépendantes en Suisse et il y a 1500 décès par année liés à l’alcool. Avec une telle décision, l’accessibilité de ces produits serait vraiment plus grande.

Il y aura un impact aussi sur les personnes fragiles qui sont par exemple en train de soigner une addiction et qui peuvent pour le moment faire leurs courses dans un environnement qui ne les confronte pas directement à l’alcool.