Covid-19 – L’arrêt de la vaccination à Pâques passe mal Plusieurs cantons ont décidé de renoncer à injecter des doses lors des Fêtes. Une décision jugée difficilement compréhensible alors que les contaminations remontent. Julien Wicky

Les centres de vaccination de Zurich ne prendront du service que mardi. Anna-Tia Buss / Tamedia

Entre la chasse aux œufs et l’agneau pascal, le vaccin contre le Covid-19 peut attendre. C’est ce qu’on pourrait déduire de la décision de plusieurs cantons qui ont fortement ralenti ou totalement arrêté les injections lors des Fêtes. C’est ce qu’a révélé la «Neue Zürcher Zeitung» dans son édition de dimanche. Un constat surprenant quand on sait que le maître mot de la Suisse est de vouloir vacciner tous ceux qui le souhaitent d’ici fin juillet et que chaque jour de retard coûterait entre 50 et 100 millions de francs au produit intérieur brut (PIB) en raison du maintien des mesures de restriction.