Nagorny Karabakh – L’Arménie exclut toute «solution diplomatique» Les autorités arméniennes accordent peu de chance au dialogue dans le conflit qui les opposent à l’Azerbaïdjan, lequel a déjà fait un millier de morts en presque quatre semaines.

Comme les Arméniens, les autorités azerbaïdjanaises ne se sont pas montrées plus enclines au dialogue depuis le début des hostilités le 27 septembre. AFP

L’Arménie a exclu mercredi toute «solution diplomatique» dans le conflit du Nagorny Karabakh avec l’Azerbaïdjan. Les chefs de la diplomatie des deux pays étaient à Moscou pour des entretiens séparés avec la Russie. Ils sont aussi attendus à Washington cette semaine.

«Nous devons admettre que la question du Karabakh, en ce moment et pour encore longtemps, ne peut avoir de solution diplomatique», a déclaré sur Facebook le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, après presque quatre semaines de combats qui ont fait un millier de morts, selon des bilans partiels.

«Tout ce avec quoi nous serions d’accord est inacceptable pour l’Azerbaïdjan. Cela montre que cela n’a aucun sens, au moins actuellement, de parler de solution diplomatique», a-t-il renchéri.

Appel à soutenir le Karabakh

Il a demandé en conséquence à tous «les dirigeants des villes, des districts, des villages, des partis politiques, des organisations civiles, des cercles des affaires, d’organiser des unités de volontaires» pour combattre aux côtés des séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh.

Les autorités azerbaïdjanaises ne se sont pas montrées plus enclines au dialogue depuis le début des hostilités le 27 septembre. Galvanisé par les victoires sur le terrain, le président Ilham Aliev a qualifié ses adversaires de «chiens» ou de «bêtes sauvages» et estimé que toute négociation devait être précédée d’un retrait des indépendantistes.

«La victoire ou la défaite»

Un conseiller du président Aliev, Hikmet Hajiyev, a réagi aux propos de M. Pachinian en dénonçant un discours «qui provoque une fois encore une escalade». Concernant les efforts diplomatiques en cours, «nous n’attendons aucune percée, en particulier dans le contexte de l’appel du Premier ministre arménien», a-t-il lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Selon M. Pachinian, la situation sur le front est «assez grave» pour les séparatistes, confrontés en particulier à l’avancée des troupes adverses dans le sud, en direction de l’Arménie et le long de la frontière avec l’Iran.

«Il y a la victoire ou la défaite, rien d’autre. Pour gagner, nous devons tous former des unités de volontaires», a-t-il proclamé. Il a néanmoins estimé que son adversaire était en train de jeter ses «dernières ressources» dans la bataille, affirmant même que Bakou avait perdu 10’000 hommes, une affirmation invérifiable d’autant que l'Azerbaïdjan ne communique pas ses pertes militaires.

Implication turque

En visite au siège de l’Otan à Bruxelles, le président arménien Armen Sarkissian a de son côté dénoncé l’implication d’Ankara dans le conflit. Il a affirmé qu’il ne pouvait y avoir de paix que si la Turquie cessait de soutenir militairement l’Azerbaïdjan.

«Si un pays membre de l’Otan comme la Turquie arrêtait d’être partie au conflit et contribuait au cessez-le-feu (...), je suis certain que nous parviendrions à un cessez-le-feu», a affirmé M. Sarkissian lors d’un point presse conjoint avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. Il a accusé Ankara d’avoir «soutenu et emmené dans la région des terroristes islamistes».

M. Stoltenberg a indiqué de son côté que l’Otan était «profondément préoccupée par les violations en cours du cessez-le-feu». Il a appelé «toutes les parties à la retenue», à une «solution de paix» et jugé «inacceptables» les frappes contre des civils.

Echec des trêves

L’appel de M. Pachinian intervient après l’échec consécutif de deux trêves humanitaires en octobre. Depuis le milieu des années 1990, tous les efforts diplomatiques ont échoué.

Pour l’Azerbaïdjan, la solution passe par la réintégration du Karabakh, aujourd’hui de facto indépendant, à son territoire avec un haut degré d’autonomie. M. Pachinian revendique lui l’indépendance pour cette province et a menacé de la reconnaître de manière unilatérale.

La communauté internationale a appelé à maintes reprises à la cessation des hostilités depuis le 27 septembre, dénonçant aussi les bombardements des populations civiles des deux côtés du front, à l’instar de celui samedi de Gandja, en Azerbaïdjan, qui a fait 13 morts.

ATS/NXP