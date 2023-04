Grandes manœuvres militaires – La Suisse romande est transformée en zone de guerre Lundi prochain débute «LUX 23», l’un des plus importants exercices de l’histoire récente de l’armée suisse. Des forces françaises participent aux opérations. Fabrice Breithaupt

L’exercice «LUX 23» mobilise environ 4000 soldats, majoritairement issus de la division territoriale 1, du 1 er au 9 mai, notamment dans les cantons de Genève et de Vaud. VBS/DDPS

Branle-bas de combat en Suisse romande! Du 1er au 9 mai, les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne vont servir de théâtre d’opérations au déroulement de l’exercice militaire «LUX 23». On vous explique, en dix points, en quoi consistent ces manœuvres de grande ampleur, quels sont leurs objectifs et pourquoi elles sont importantes.