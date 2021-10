Sécurité informatique – L’armée suisse propose une cyberformation dès fin novembre

Les jeunes, âgés de 16 à 20 ans, apprendront les aspects techniques, les informations de base et les effets possibles d’une cyberattaque. La période d’inscription est encore ouverte.

Les forces armées suisses veulent recruter de jeunes talents en informatique et proposent une cyberformation dès la fin novembre. Un cours d’une journée sera proposé, suivi par une offre en ligne.

Le scénario choisi est l’un de ceux qui se produit régulièrement, quand des hackeurs tentent de pénétrer les systèmes informatiques de l’armée ou d’une autre organisation, a expliqué lundi le porte-parole de l’armée, Stefan Hofer, revenant sur une information du Blick.

Inscription ouverte

Dans un premier temps, une vingtaine de jeunes issus de toutes les régions linguistiques et possédant différents niveaux de connaissances seront invités à participer à la formation initiale. En petits groupes et accompagnés de spécialistes, ils apprendront les aspects techniques, les informations de base et les effets possibles d’une attaque.