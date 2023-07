Tentative de coup d’État au Niger – L’armée soutient les putschistes qui séquestrent le président Bazoum Afin d’«éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces», le chef d’état-major soutient les militaires putschistes.

Des membres mécontents de la garde ont bloqué l’accès à la résidence et aux bureaux du président et, après l’échec des négociations, «ont refusé de libérer le président», a déclaré une source. AFP/YVES HERMAN/POOL

L’armée a apporté jeudi son soutien aux militaires putschistes séquestrant le président nigérien Mohamed Bazoum, qui rejette le coup d’État et dont le siège de parti politique a été attaqué par plusieurs manifestants.

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu’alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l’État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d’État depuis 2020.

«Le commandement militaire des Forces armées nigériennes (FAN)» a «décidé de souscrire à la déclaration des Forces de défense et de sécurité», indique un communiqué signé du chef d’état-major, le général Abdou Sidikou Issa, afin d’«éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces.»

Auparavant le président Bazoum avait rejeté le coup d’État. «Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront», avait-il déclaré dans un message publié jeudi matin sur Twitter, rebaptisé X, quelques heures après que des militaires avaient affirmé sur la télévision nationale l’avoir renversé.

La France accusée d’être «passée outre» la fermeture des frontières Les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger, ont accusé jeudi la France d’être «passée outre» leur décision de fermer les frontières en faisant atterrir à Niamey un avion militaire. En raison à la décision annoncée mercredi soir «relative à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français est passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A401 à l’aéroport international de Niamey ce matin (jeudi) à 06H30» (05H30 GMT), affirme les putschistes dans un communiqué, en appelant «une fois pour toutes au respect strict des dispositions» prises par la junte.

«Nous sommes les autorités légitimes et légales», avait de son côté déclaré sur France 24 Hamoudi Massoudou, chef de la diplomatie nigérienne et chef du gouvernement par intérim en l’absence du premier ministre qui était en déplacement au moment du putsch.

Voitures en feu

«Il y a eu une tentative de coup d’État», mais «ce n’est pas la totalité de l’armée qui a engagé ce coup d’État», avait assuré M. Massoudou depuis Niamey. «Nous demandons à ces officiers factieux de rentrer dans les rangs. Tout peut s’obtenir par le dialogue mais il faut que les institutions de la République fonctionnent», avait-il poursuivi.

Une première manifestation de soutien aux militaires putschistes a rassemblé plusieurs centaines de personnes jeudi matin à Niamey, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont vu plusieurs drapeaux russes brandis.

Des jeunes se sont rendus au siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir), à quelques kilomètres du rassemblement, où ils ont mis le feu à des voitures.

Les militaires putschistes ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021, suite à «la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale».

Ils ont affirmé vouloir respecter «l’intégrité physique et morale des autorités déchues».

Frontières fermées et couvre-feu

La junte, qui rassemble tous les corps de l’armée, de la gendarmerie et de la police, a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes, instauré un couvre-feu de 22 h 00 à 05 h 00 (21 h 00 à 04 h 00 GMT).

Cette annonce est intervenue à l’issue d’une journée de tensions mercredi à Niamey, marquée par ce que le régime avait appelé «un mouvement d’humeur» de la garde présidentielle qui retient le président Bazoum dans sa résidence officielle.

Des pourparlers entre M. Bazoum et la garde présidentielle pour tenter de trouver une solution, sans que l’on sache quelles étaient les exigences des militaires, ont échoué.

Avant l’annonce du putsch, une médiation ouest-africaine devait tenter jeudi de trouver une solution, dénoncée par l’ensemble des partenaires du Niger.

Le putsch annoncé a été vivement condamné par tous les partenaires du Niger qui ont demandé la libération «immédiate» du président Bazoum.

La Russie, où se tient actuellement le second sommet Russie-Afrique, a également souhaité sa «libération rapide», appelant les deux parties «à s’abstenir de recourir à la force et à résoudre toutes les questions litigieuses par un dialogue pacifique et constructif».

Réactions internationales

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a dit avoir pu parler avec M. Bazoum mercredi pour lui assurer «clairement que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger».

La France a condamné «toute tentative de prise de pouvoir par la force» au Niger, ainsi que l’Allemagne qui a demandé à l’armée «de retourner dans ses casernes».

En Afrique de l’Ouest, le président sénégalais Macky Sall a également condamné «fermement le coup d’État militaire au Niger contre un président démocratiquement élu».

Le Niger est l’un des derniers alliés des pays occidentaux dans une région du Sahel ravagée par la violence djihadiste et dont deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires putschistes, se sont tournés vers d’autres partenaires, dont la Russie.

Le Niger est en particulier un partenaire privilégié de la France dans le Sahel qui y a déployé 1500 soldats.

L’histoire du Niger est jalonnée de coups d’État: depuis l’indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu quatre, le premier en avril 1974 contre le président Diori Hamani, le dernier en février 2010 qui a renversé le président Mamadou Tandja. Sans compter les tentatives de putsch, nombreuses.

AFP

