Retrait ou pas de la Russie? – «L’armée russe se redéploie plus qu’elle ne se replie»

«L’armée russe se redéploie plus qu’elle ne se replie»

Qui faut-il croire? La Russie affirme depuis mardi procéder au retrait partiel des troupes qui avaient été déployées aux abords de l’Ukraine pour de simples «exercices de routine». Des assertions contredites par les Occidentaux, qui affirment au contraire avoir constaté l’arrivée de 7000 soldats supplémentaires.

S’appuyant sur des images satellitaires, l’OTAN estime qu’il y a «bien plus de 100’000» soldats russes près des frontières ukrainiennes: en Biélorussie, en Russie même, en Crimée annexée et en mer Noire. À en croire le président américain Joe Biden, ils seraient même «plus de 150’000». Pour le chercheur autrichien Gustav Gressel, spécialiste des questions militaires russes au Conseil européen des relations internationales (ECFR) à Berlin, il n’y a encore eu aucun signe sérieux de retrait et la menace reste intacte. Interview.