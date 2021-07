Armée suisse – L’armée pour les femmes, ballon d’essai estival Un rapport de la Société suisse des officiers propose que le service militaire soit obligatoire aussi pour les femmes. Une proposition qui devra être clarifiée sur la manière de s’y prendre. Christophe Passer

Image d’illustration KEYSTONE

C’est la «NZZ am Sonntag» qui le révèle: la Société suisse des officiers (SSO), 22’000 membres, demande que les femmes soient considérées comme les égales des hommes en matière d’obligation militaire. Car si l’armée demeure aujourd’hui obligatoire pour les jeunes gens, avec la possibilité de se lancer dans un service civil, les femmes n’y sont admises que sur une base volontaire.

Ballon d’essai durant les vacances? Sans doute, mais pas seulement. Le constat de la SSO est statistique. En matière de Protection civile, les forces manquent déjà. Quant à l’armée proprement dite, le Conseil fédéral considère que tenir un effectif potentiel de 140’000 soldates et soldats va devenir difficile d’ici à une dizaine d’années. Il n’y a actuellement que 0,9% de femmes sous les drapeaux, et Viola Amherd a pourtant fixé l’objectif de 10%. Pour la SSO, c’est une ambition impossible à atteindre sans passer par le service obligatoire, explique-t-on dans un rapport d’une quinzaine de pages, préparé depuis décembre dernier et désormais sur la table de la ministre de la Défense.

Loin du consensus

Pour Stefan Holenstein, président de la SSO cité par la «NZZ am Sonntag», il ne s’agit pas de «combler les lacunes». L’idée est plutôt de mieux profiter de leurs savoir-faire et compétences: «Nous sommes convaincus que les forces armées ne peuvent plus se passer de plus de 50% du potentiel de notre société», explique-t-il.Cela séduit déjà d’autres cercles, de façon assez différente. À Genève, la récolte des signatures pour l’initiative «Service Citoyen» devrait commencer en août. Elle ne fera pas de différence entre femmes et hommes, tous astreints à quelques semaines de service au bénéfice de la société et de l’environnement. Demeurera cependant une clause garantissant les effectifs des forces armées ou de la Protection civile. Une motion au parlement du conseiller national argovien PLR Thierry Burkart va dans le même sens.

«Tant que les femmes gagnent moins et font plus de travail de soins non rémunéré que les hommes, je ne vois pas pourquoi nous devrions commencer par les devoirs au lieu des droits.» Priska Seiler Graf, conseillère nationale socialiste (ZH)

On est pourtant encore loin d’un consensus politique. «Les préjugés inconscients à l’égard des femmes sont particulièrement fréquents et forts dans l’armée», explique Tamara Moser, responsable du projet «Armée et intégration des femmes» à la SSO. Il faudrait ainsi commencer par un «changement de culture» et même une formation sur l’inclusion pour les militaires. Et à gauche, on n’est pas pressé, comme le souligne la conseillère nationale socialiste zurichoise Priska Seiler Graf: «Tant que les femmes gagnent moins et font plus de travail de soins non rémunéré que les hommes, je ne vois pas pourquoi nous devrions commencer par les devoirs au lieu des droits.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.