Face-à-face – L’armée est-elle toujours à même de fabriquer des cadres? L’armée suisse est-elle une bonne école pour former les dirigeants de la vie civile? Deux personnalités en débattent. Jean-Philippe Buchs

Image d’illustration Keystone

OUI – Thomas Süssli, chef de l’armée, commandant de corps

Thomas Süssli, chef de l’armée. DR

L’un de mes amis est propriétaire d’une PME. Au cours des prochaines années, il souhaite passer le témoin à des mains plus jeunes. Un de ses neveux est intéressé par reprendre le flambeau. Actuellement, il étudie la gestion d’entreprise. Par la suite, il aimerait acquérir de l’expérience dans l’économie privée en vue de rejoindre l’entreprise de son oncle dans six à huit ans.

À mon avis, il y a une excellente solution pour relever de tels défis: la formation au leadership de l’armée suisse. À une époque toujours plus volatile, incertaine et complexe, la conduite doit être assurée par des personnes expérimentées et bien formées. Ces dernières doivent être capables d’anticiper l’avenir, de prendre des décisions sensées avec des informations limitées, de fixer des objectifs ambitieux et d’inspirer le personnel qui leur est subordonné. De nos jours, nous avons besoin de leaders.