Lutte contre le Covid – L’armée doit-elle se mêler à l’offensive de vaccination? Le Conseil fédéral dévoilera ce mercredi son plan pour convaincre les hésitants à se vacciner. Pour l’heure, toute logistique militaire est écartée. Florent Quiquerez

Au début de la pandémie de coronavirus, de nombreux soldats ont été appelés à la rescousse dans les hôpitaux. keystone-sda.ch

Il y a dix jours, le Conseil fédéral présentait les grandes lignes de l’offensive à mettre sur pied pour augmenter le taux de vaccination. Ce mercredi, Alain Berset doit donner les détails de ce vaste plan à 150 millions.

À ce stade – et si on met de côté les très polémiques bons incitatifs de 50 francs –, la stratégie repose sur trois piliers. D’abord, une semaine nationale de vaccination. Ensuite, une augmentation de 50 à 220 bus pour faciliter l’accès au vaccin. «Il faut aller dans les vallées, les universités, les stades de foot et les places de village», expliquait alors le ministre de la Santé.