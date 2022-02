Football – L’arme secrète de Carouge en Coupe se nomme Romain Kursner Il a marqué contre Winterthour, il a éliminé Bâle: Romain Kursner attend Saint-Gall ce mercredi soir en quarts de finale de la Coupe de Suisse, à 20 h. Daniel Visentini

Romain Kursner: le latéral est un serial buteur en Coupe pour Étoile Carouge. Il attend Saint-Gall de pied ferme ce mercredi soir à la Fontenette. JEAN-LUC AUBOEUF

Saint-Gall va-t-il faire tout spécialement attention à Romain Kursner ce mercredi soir à la Fontenette, pour ce quart de finale de Coupe de Suisse contre Étoile Carouge? Eh bien, peut-être que Peter Zeidler, l’entraîneur des Brodeurs, serait bien inspiré de garder un œil sur le latéral genevois. Parce qu’en Coupe, il est irrésistible.

À lire également Abo Coupe de Suisse Et si Carouge brodait un nouvel exploit? Winterthour, touché dès la première minute par Kursner, et Bâle, coulé par la seule réussite de la rencontre, celle du défenseur. Un but en 16es de finale pour éliminer 3-1 «Winti» alors leader de Challenge League, un autre en 8es de finale, celui de la victoire 1-0, pour faire tomber le grand Bâle alors leader de Super League le 27 octobre. Romain Kursner, c’est l’arme secrète de Carouge en Coupe de Suisse.

Le héros à nouveau? Il y pense

Alors bien sûr, avant ce quart de finale contre Saint-Gall, on s’est tourné vers lui. Être à nouveau le héros, cela le démange-t-il? «Évidemment, tout le monde me parle beaucoup de ce but contre Bâle, s’amuse-t-il, Alors l’idée de refaire le coup contre Saint-Gall, de revivre ces émotions, peut traverser mon esprit, je l’avoue. Mais franchement, c’est surtout l’envie de gagner qui m’habite. Même si ce n’est pas moi qui marque.»

«Peut-être que la Coupe me libère…» Romain Kursner, défenseur d’Étoile Carouge

En fait, cette saison, Romain Kursner n’a marqué que deux buts pour Carouge. Rien d’étonnant pour un latéral. Sauf que ces deux buts en Coupe ont pesé lourd. Contre Winterthour et plus encore contre Bâle. «Oui, je ne marque pas beaucoup d’habitude, souffle-t-il. C’est vrai, je n’ai inscrit aucun but en championnat depuis le début de la saison. Mais en Coupe, cela a bien fonctionné pour moi. Peut-être que la Coupe me libère…»

Ce qui peut libérer Carouge et Romain Kursner, c’est de savoir que c’est possible. Que l’exploit est possible. Parce qu’il a déjà été réalisé à deux reprises en Coupe cette saison. Jamais deux sans trois? «À nous de faire le nécessaire sur le terrain ce mercredi soir», lance le Carougeois.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

