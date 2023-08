La hausse des primes des assurances maladie pour 2024, qui sera annoncée à l’automneprochain, ne relève plus d’une menace éventuelle à l’égard des Genevois, mais d’une quasi-certitude. Il serait encore temps d’agir pour lutter contre cette fatalité au niveau cantonal, et d’essayer de modérer la hausse de 2024, en envoyant un signal fort aux assureurs. Tous les ans, chaque contribuable reçoit de son assurance trois chiffres importants: le montant des primes payées, le montant total des soins qui sont restés à la charge de l’assuré ainsi que le coût supporté par l’assurance (montants remboursés). Les deux premiers chiffres sont repris dans nos déclarationsfiscales puisqu’ils viennent en diminution du revenu imposable. Le troisième chiffre n’est pas utile pour l’AFC et, par conséquent, il n’est pas récolté.

Or, grâce à ce chiffre le Canton peut savoir combien les assurés coûtent aux assurances. Étant donné que l’AFC connaît le chiffre des primes, nous pourrions par déduction découvrir l’étendue des marges bénéficiaires brutes des assureurs, qui seraient certainement énormissimes. La récolte systématique d’un tel chiffre par l’État nécessite probablement un dispositif législatif qui reste à créer, long à mettre en place, qui pourrait faire l’objet d’une réticence de la population, puisqu’il touche à la protection de la sphère privée de chacun. Mais les Genevois sont raisonnables et pourraient comprendre que l’usage anonymisé par l’État de ce chiffre global est une arme absolue contre les abus répétés des assureurs, dont nous sommes probablement victimes depuis des décennies. La rumeur persistante selon laquelle le Genevois se soigne bien plus que les autres confédérés, et qu’il coûte par conséquent plus à son assurance maladie, est à prendre avec des pincettes.

Puisque le solde migratoire est positif de 3 à 8 mille personnes par an, qui résulte pour l’essentiel des départs de beaucoup d’immigrés retraités, originaires des pays du sud qui rentrent chez eux au soleil, et de l’arrivée de travailleurs et de familles plutôt jeunes et en bonne santé, il serait illogique et difficile de croire que les coûts de la santé par personne augmentent sans discontinuer à Genève, année après année, au fil du temps.

Selon toute vraisemblance, les assureurs nous calibrent les primes en fonction du PIB élevé du canton. Bien qu’ils sachent que le PIB n’est qu’un trompe-l’œil qui ne donne qu’une image illusoirede la richesse individuelle d’une population. D’autre part, les assureurs savent que l’État de Genève subventionne environ 100’000 personnes assurées, voire plus, donc par analyseils devinent que la révolte des Genevois contre eux n’est pas agendée pour demain.

Nous suggérons au Conseil d’État de demander à l’AFC d’opérer une étude par sondage anonymisé, représentatif de la population genevoise, puisque ladite administration détient des milliers de relevés des assurances pour 2022 dans le cadre des déclarations fiscales des personnes physiques, pour avoir une idée des marges brutes des assurances, et de leur montrer publiquement que le peuple genevois ne compte pas rester passif face aux augmentations des primes. À noter que l’âge moyen des résidents genevois est inférieur à la moyenne suisse, grâce à la population étrangère (40%) qui est en moyenne de 5 ans plus jeune que les Suisses, et le pourcentage de ceux qui ont plus que 65 ans à Genève est inférieur à celui de la Suisse. Non à la hausse des primes pour 2024.

Elie Hanna Gérant de Hanna Family Office Sàrl. DR

