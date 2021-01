Vraies recettes et belle céramique – L’Ariana met quarante petits plats dans sa grande vaisselle Le musée publie un livre gourmand qui marie pièces de sa collection et recettes de ses collaborateurs. Charmant! Jérôme Estebe

Coupe iranienne, Xe ou XIe siècle, mariée à des böreks. MUSEE ARIANA

Comme ça, au débotté, on aurait dit que c’était les entrepôts d’Ikea qui cachaient la plus grande collection de vaisselle du canton. Pas si sûr, en fait. Le Musée Ariana abrite un stock, certes dépareillé, mais colossal: 5469 assiettes, 2120 tasses, 1805 bols, plus les soupières, terrines, sucriers, carafes… Et pas des gobelets en pyrex ou de la gamelle en inox. Ici règne la vaisselle d’art, rare, ouvragée, griffée, folle, ancienne. «On doit approcher des 20’000 pièces destinées à la table», estime Isabelle Naef Galuba, directrice de la maison. Et dire que ce fabuleux nécessaire à becqueter dans la soie ne verra plus jamais la moindre victuaille…