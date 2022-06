Football – L’Argentine gagne la «Finalissima» contre l’Italie Les Argentins, vainqueurs de la Copa America, ont largement dominé les Italiens, gagnants de l’Euro.

Les Argentins ont porté Lionel Messi en triomphe à la fin du match. AFP

L’Argentine a battu l’Italie 3 à 0 mercredi à Wembley, dans la «Finalissima» entre les sélections championnes d’Amérique du Sud et d’Europe, grâce à des buts de Lautaro Martinez et de Paulo Dybala, parfaitement servis par Leo Messi, et d’Angel di Maria.

Messi, déchaîné et auteur de deux passes décisives, a semé la zizanie dans la défense italienne où le vétéran Giorgio Chiellini, 37 ans, est resté au vestiaire à la mi-temps, après avoir honoré sa 117e et dernière sélection internationale.

Développement suit…

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.