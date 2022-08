Destin du cash – L’argent liquide perd de son importance en Suisse Le pourcentage de personnes jugeant le numéraire «totalement indispensable» est passé de 34% l’année dernière à 30%.

Dans les boutiques, l’argent liquide ne récolte que l’approbation de 34% des sondés, alors que Twint obtient 17% et le bitcoin 3%. KEYSTONE/Christian Beutler

L’argent liquide reste le moyen de paiement privilégié des Suisses, mais perd de son importance par rapport aux cartes de paiement. Les devises et porte-monnaie électroniques restent quant à eux marginaux pour régler les achats, selon une étude de Moneyland.ch.

Pour 30% des personnes sondées, l’argent numéraire reste «totalement indispensable», selon un sondage réalisé en avril auprès de 1500 personnes par l’institut Ipsos. Ce pourcentage se situait encore à 34% l’année dernière.



Porte-monnaie électronique

Au fond du classement se trouvent les porte-monnaie électroniques Apple Pay (2%) et Google Pay (1%). La cryptodevise bitcoin n’est privilégiée que par 1% des personnes sondées.

«De nombreuses personnes spéculent en Bourse avec les cryptomonnaies, mais ces dernières ne sont quasiment pas encore utilisées comme moyen de paiement», a souligné Benjamin Manz, le dirigeant de Moneyland.ch.

Dans les boutiques, les cartes de débit et de crédit sont «souvent» utilisées par respectivement 54% et 36% des participants à l’étude. L’argent liquide ne récolte que l’approbation de 34% des sondés, alors que Twint obtient 17% et le bitcoin 3%.

Pour les paiements sur internet, 13% font «souvent» appel à la carte de crédit, 8% à la carte de débit et Twint, tandis que 7% des personnes interrogées réclament une facture.

