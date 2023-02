Est-ce que la dictature russe cessera l’agression et l’occupation militaire de l’Ukraine à cause des sanctions économiques de l’ONU et de l’UE? Est-ce que Berne s’est posé cette question lorsqu’elle s’est ralliée aux mesures d’embargo lors de la guerre du Chaco entre Bolivie et Paraguay, en 1932 et, en 1934, pour contrer l’utilisation de 300 tonnes de gaz toxiques de la part de Mussolini en Éthiopie? Ou lors des sanctions contre l’apartheid en Afrique du Sud et en Rhodésie, contre l’Irak et le Koweït, la Yougoslavie, la Libye, Sierra Leone, Myanmar?

À cette époque, pas de lobbyisme, pas de «marche sur Berne» de la part du gouvernement du canton de Zoug. À cette époque, ce n’était que quelques millions (mis à part l’affaire «Oil for Food»).

Au contraire, avec les oligarques russes, ce sont les milliards qui appellent au secours même les Juristes de la Couronne, lorsque notre parlement discute s’il convient de mettre sur pied une task force d’enquêteurs futés. Ce serait un premier pas pour concrétiser les mesures d’entraide internationale prévues par la loi sur les embargos (plus justement les «Sanktionsgesetz»). La preuve: combien de demandes d’entraide ont déjà été formulées par le SECO, et combien ont déjà été exécutées par le SECO pendant ces derniers mois?

Comment découvrir les manœuvres de cache-cache concernant les participations dans des holdings suisses propriétaires des colosses agroalimentaires et des matières premières russes? D’après «Public Eye», il suffirait d’enquêter auprès des consultants, fiduciaires et avocats intermédiaires à Zoug, Genève et Lugano, qui sont très proches de ces actionnaires. Lesquels? Mission impossible, parce que le «Parti des affaires» (partout majoritaire) avait récemment réussi à torpiller la proposition de soumettre ces professionnels aux obligations anti-blanchiment valables pour les banques, assurances et gérants de fortune. Que faire, en attendant que le GAFI (Agence anti-blanchiment de l’OCDE) puisse finalement arracher aussi cette concession?

«Est-ce que l’anticommunisme historique de l’establishment suisse a changé de camp en reniflant l’argent des oligarques?» Paolo Bernasconi

Enquêter auprès des administrations fiscales des cantons, qui connaissent l’identité de ces actionnaires, notamment au cas où eux ou leurs proches résident en Suisse. Mobiliser (compétence d’office!) le Ministère public de la Confédération pour la poursuite des consultants complices du contournement des obligations de la loi sur les embargos.

Entre-temps, s’empresser de réviser cette loi, en déclarant punissable la violation de toutes ces obligations et non seulement de celles qui le prévoient expressément. Combien de personnes œuvrant en Suisse sont poursuivables pour complicité envers le génocide déclaré par Poutine et exécuté par les soldats russes et les mercenaires de la Wagner? Ou pour la déportation systématique de milliers d’enfants ukrainiens? Ou encore, en application des articles 264 et suivants du Code pénal suisse, pour crimes contre l’humanité, à cause des bombardements ciblés contre la population civile et contre le ravitaillement en électricité?

Toute cette agression tombe sous la définition de terrorisme, le régime communiste russe ayant déclaré et planifié le changement par la force du régime ukrainien. Est-ce que Berne a mobilisé toute la machinerie policière antiterrorisme seulement contre quelques truands islamiques, sans vouloir reconnaître le terrorisme organisé par le régime (ex-)soviétique? Est-ce que l’anticommunisme historique de l’establishment politique et économique suisse a discrètement changé de front lorsque, avec la chute du mur de Berlin, il avait reniflé l’argent des oligarques?

Paolo Bernasconi

