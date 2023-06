Ville de Genève – Large soutien politique à la fermeture à minuit des terrasses en semaine Un an après l’introduction de la mesure contre les nuisances sonores, les élus n’ont pas souhaité ressusciter le «jeudredi». Victoire politique pour Marie Barbey-Chappuis. Théo Allegrezza

La rue Henri-Blanvalet, aux Eaux-Vives, notoirement connue comme l’une des trois plus animées de Genève, en octobre 2017. FRANK MENTHA

La décision avait suscité de vives critiques. En juin 2022, le Conseil administratif décrétait la fermeture des terrasses à minuit en semaine afin d’enrayer les nuisances sonores dont souffrent les riverains. Un an plus tard, le Conseil municipal a eu l’occasion d’appuyer cette mesure, en retoquant mercredi soir deux textes du PLR et une pétition qui réclamaient un retour en arrière.