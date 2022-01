Prévoyance et travail des femmes – Large front genevois contre la réforme AVS 21 Partis de gauche, syndicats et mouvements sociaux combattent la retraite à 65 ans pour les femmes et lancent la récolte de signatures pour le référendum. Luca Di Stefano

La réforme AVS 21 prévoit principalement de relever l’âge de référence des femmes de 64 à 65 ans. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Réforme de l’AVS Le Parlement valide la retraite des femmes à 65 ans Retraites Le référendum contre la réforme de l’AVS est lancé Augmenter d’un an l’âge de la retraite des femmes? «C’est non.» Augmenter la TVA pour financer l’AVS? «Encore non.» Mercredi, une large coalition genevoise était réunie pour lancer la récolte de signatures en vue du référendum contre la réforme AVS21, votée par les Chambres fédérales. Ce comité local est composé des principaux syndicats, des partis de gauche et de leurs élus à Berne, de la Grève féministe, celle du climat et de l’Association de défense et de détente de tou·te·s les retraité·e·s et futur·e·s retraité·e·s (Avivo) notamment.

«Sexiste et antisociale»

Si les 50’000 signatures nécessaires devraient être trouvées sans mal à l’échelon national d’ici au 7 avril, le comité local genevois compte bien descendre dans la rue en quête de paraphes. Objectif: refuser une «énième» réforme de l’AVS qualifiée de «sexiste» et «antisociale». Acceptée par le parlement, elle prévoit principalement de relever l’âge de référence des femmes de 64 à 65 ans. Parmi les mesures «de stabilisation» du premier pilier, Berne propose également une hausse proportionnelle de la TVA de 0,4 point.

À gauche, cette perspective est inacceptable. «Les femmes ne doivent pas travailler plus longtemps, elles doivent avoir de meilleurs salaires», relève Claire Martenot, de la Grève féministe. Pour appuyer son propos, la militante avance des chiffres: «Les femmes touchent des salaires en moyenne 19% inférieurs à ceux des hommes tout en assumant des travaux domestiques non rémunérés. Il faut à la fois une revalorisation des emplois dits féminins et une valorisation des travaux non rémunérés.»

La hausse de la TVA? Elle passe mal également. «C’est un impôt déguisé qui pèse lourd pour les bas revenus», fustige Françoise Nyffeler, de SolidaritéS.

«Nous sommes convaincus qu’il faut une réforme, mais pas comme celle-là.» Ueli Leuenberger, vice-président Avivo Genève

Élus sous la Coupole, Delphine Klopfenstein Broggini (les Verts), Christian Dandrès (PS) blâment une réforme qui, après les échecs de 2004 et 2017, s’inscrit dans un «système général d’effritement» des retraites et «de guerre sociale» au détriment des femmes et des classes populaires.

Quant à la conseillère nationale (Ensemble à Gauche) Stéphanie Prezioso, elle annonce le dépôt d’une initiative populaire lors de la session de mars en vue d’intégrer le 2e pilier au système de l’AVS. Le système garantirait une rente de 4000 francs par mois au minimum, assure-t-elle.

Mercredi, Ueli Leuenberger, ancien conseiller national écologiste et vice-président de l’Avivo Genève, a annoncé que les militants descendront dans la rue «avec des gants, des bonnets et la rage au ventre» pour récolter des signatures contre AVS 21. «Nous sommes convaincus qu’il faut une réforme, poursuit-il, mais pas comme celle-là.» Comme ses camarades, il est convaincu que le texte sur lequel la population votera vraisemblablement s’inscrit dans une dynamique globale «qui tente de repousser l’âge de la retraite pour tout le monde».

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

