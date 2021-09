Journées SIA - L’architecture romande vous ouvre ses portes

La Maison de l’île aux oiseaux, LOCALARCHITECTURE. Av. de la Plage 49, Préverenges. En 2016, le Cercle ornithologique de Lausanne a acquis un petit cabanon situé en face de l’île aux oiseaux à Préverenges, un biotope artificiel gagné sur le lac et classé réserve naturelle. La bâtisse a pour vocation de sensibiliser la population à la protection de la nature et du climat. Sa structure de planches verticales assemblées sans colle qui se plient pour former une résille évoque la tension et la finesse du nid. Sa fenêtre ronde rappelle le nichoir.

matthieu gafsou