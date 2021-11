Pavillon Sicli – L’architecture du paysage tient son maître et sa relève La filière très courue de l’HEPIA fête ses 50 ans d’existence, en rendant hommage à l’un de ses pionniers, Walter Brugger, l’artiste planteur du paysage genevois. Thierry Mertenat

L’HEPIA fête les 50 ans de sa filière architecture du paysage. Prise de parole de la commissaire, Valérie Hoffmeyer, au pied d’un vaste jardin imprimé reproduisant celui, classé au patrimoine, du Grand-Saconnex. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’Office de l’urbanisme, dont l’une des missions principales consiste à «mettre en valeur l’environnement bâti», brillait par son absence vendredi au pavillon Sicli où, pourtant, il n’était question que de cela.

Ses spécialistes, au fait des chantiers en cours sur le territoire cantonal, auraient pu répliquer en direct à la remarque de l’une des oratrices présentes: «On attend toujours dans notre canton une vraie politique publique du paysage.»

La relève, elle, était là pour l’entendre. En nombre même. Présence massive et réjouissante, en effet: plus de 100 étudiants et étudiantes appartenant justement à la filière architecture du paysage de l’HEPIA (Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture), située sur la Rive droite, à la rue de la Prairie.