Exposition au centre-ville – L’arc-en-ciel des fiertés brille sur le pavé genevois Au parc des Bastions, soixante images hautes en couleurs du photographe Demir Sönmez retracent les Prides de 2019, 2021 et 2023. Philippe Muri

Visible dans l’exposition présentée aux Bastions, une photographie de la Pride genevoise prise en 2021. DEMIR SONMEZ

Où n’a-t-on pas vu Demir Sönmez? Lorsque le monde s’agite et que Genève bouge, ce photographe et journaliste suisse d’origine arménienne et kurde suit le mouvement. À son actif, la couverture de plus de 4500 activités sociales, culturelles et politiques suisses et internationales. Publiées par de nombreux médias et institutions, ses images et ses vidéos ont aussi attiré l’œil des lecteurs de la Tribune de Genève, pour laquelle il a animé un blog entre 2009 et 2022. En ce moment, le dynamique sexagénaire expose dans le parc des Bastions: soixante photos hautes en couleurs, qui retracent les Prides genevoises de 2019, 2021 et 2023.