Pour protester, une croix en bois a été plantée dans le gazon (puis retirée mystérieusement), une manchette de la «Tribune de Genève» a été détournée dans le quartier des Pâquis, et des e-mails «indignés» sont parvenus aux contacts du collectif «J’aime la vie».

Depuis quelques jours, un événement est venu troubler ces anonymes auteurs de trois plantations «sauvages» d’arbres en ville de Genève. Pourquoi une telle ébullition? Parce que l’aulne à feuilles en cœur «offert à la population genevoise» ne se trouve plus sur la rotonde du Mont-Blanc. Il a été déraciné et emporté. «C’est déplorable! Espérons que les auteurs de ce forfait en resteront là et que cet arrachage n’en annonce pas d’autres…» écrivent les activistes dans un e-mail empreint de déception.