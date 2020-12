Plein air – L’arbre de Damoclès a enfin reçu la visite des bûcherons Son tronc en suspension au bord du Rhône depuis trois mois a été négocié. Tronçonnage en règle. Les chutes forment un tas décoratif, dans le style marché de Noël. Thierry Mertenat

Le platane a été négocié à la tronçonneuse en rondins de bonne taille. DR

Il avait mis la moitié supérieure de son tronc à terre le jeudi 20 août au matin. Depuis, il n’avait plus changé de position, pareil à un gymnaste à l’arrêt, figé dans sa séance de gainage, la charpentière lui servant de béquille. Une silhouette assez inédite, en bordure de fleuve et de roselière, dans cette zone naturelle surfréquentée à la belle saison, à mi-chemin entre le pont ferroviaire de la Jonction et le pont Butin.

Sous cet arbre qui a fini par mettre son demi-tronc à terre, on a fait des feux de camp et des grillades jusqu’à l’automne. DR

Bref, un demi-platane en sursis, symbole involontaire de notre époque, balançant entre deux vagues à chaque fois contaminantes et morbides. Ses jours étaient comptés, mais en les mettant bout à bout ils se sont quand même rapprochés de la centaine. On avait même fini par penser qu’il passerait l’hiver.

Surtout en voyant, il y a moins de deux semaines, au soleil couchant, un jeune homme au profil de Peter Pan grimper à l’oblique jusqu’au sommet fracturé de l’arbre. Cette liane en dur, à l’écorce de reptile, attirait les corps agiles, les grimpeurs chevronnés et les envieux observant, les deux pieds dans les feuilles mortes, ces ascensions spectaculaires.

Un segment de tronc évidé par un champignon dévoreur. DR DR

C’était gonflé, c’était dangereux, il fallait en finir avec cet arbre en suspension à cinq mètres du sol. Sauf que le Service des espaces verts (SEVE), chargé du grand nettoyage consécutif à la tempête du mois d’août, a dû planifier ses interventions dans la durée, en privilégiant d’abord les préaux d’école, les parcs à chiens et les lieux de grande promenade. «Les zones forêt viennent après, du coup», explique Anna Vaucher, la porte-parole du Département des finances, de l’environnement et du logement, dont dépend désormais le SEVE.

Quant aux rondins soigneusement découpés, ils vont rester sur place? «Oui, explique notre interlocutrice. Ils ont été disposés de manière sécurisée. En taille et au poids, ils ne sont pas déplaçables pour des enfants et même par des adultes.»

On confirme, c’est lourd un segment de platane, même évidé par le champignon qui le rongeait de l’intérieur. De la place à prendre «pour la faune, pour créer des abris à insectes», ajoute Anna Vaucher. Damoclès se transforme ainsi en hébergeur au seuil de l’hiver. La nature est bien faite.