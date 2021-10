Football – L’arbitre de Saint-Gall – Servette sanctionné Luca Piccolo, dont les décisions avaient coûté la victoire aux Genevois, n’arbitrera plus en Super League jusqu’à nouvel ordre. Sport-Center

Luca Piccolo va aller arbitrer en Challenge League. keystone-sda.ch

Selon le Blick, Luca Piccolo, arbitre de Saint-Gall - Servette (2-1) dimanche dernier, n’arbitrera plus en Super League jusqu’à nouvel ordre. Le Tessinois de 29 ans avait commis deux erreurs qui avaient coûté la victoire aux Genevois.

Le quotidien alémanique cite Christophe Girard, chef de la communication des arbitres, qui déclare: «Nous avons pris la décision, dès lundi matin, d’éloigner momentanément nos jeunes arbitres de la Super League. On doit mieux les protéger. Pour le moment, ce sont nos éléments les plus expérimentés qui seront sur le terrain, et dans la mesure du possible, à la VAR.»

Concernant Luca Piccolo, il ajoute: «M. Piccolo a parfaitement compris la décision. Il est désolé d’avoir fait une erreur et il est évidemment un peu perturbé par la controverse. Si vous voulez apprendre le métier, les erreurs et les conséquences qui en découlent en font partie.»

