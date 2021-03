Coup de sang – L’arbitrage? Éric Fehr doit s’y faire Jeudi soir, frustré, le Canadien de Ge/Servette a grillé un fusible et pris la direction du vestiaire. Il s’est excusé. Grégoire Surdez

M. Di Pietro indique le chemin de la sortie à Éric Fehr. Eric Lafargue

On aimerait parfois être dans la tête des joueurs pour comprendre. À quel moment les connexions dysfonctionnent. Et surtout, pourquoi? Oui, pourquoi un homme expérimenté, qui a joué plus de 800 matches en NHL, gagnant une Coupe Stanley au passage, et qui a été plus souvent qu’à son tour confronté à une immense pression, peut-il dégoupiller et exploser en plein vol? Laissant son équipe se débrouiller sans lui alors qu’elle aurait justement besoin de lui. Il faudrait aller se promener dans les territoires préfrontaux. C’est là, juste sous la partie avant du casque, que se situe la zone de gestion des émotions.