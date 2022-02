Éditorial: JO 2022 - Lara Gut, une femme en or

Comme Beat Feuz en descente, il ne lui manquait plus qu’un succès aux Jeux pour rejoindre le cercle très fermé des sportifs qui ont tout gagné ou presque dans leur carrière.

Abo JO 2022 – Ski alpin Lara Gut-Behrami s’est enfin offert des larmes d’or Même si elle s’en défend, que pour elle une médaille d’or ne va pas changer sa vie, Lara Gut-Behrami a écrit vendredi à Yanqing l’histoire en gros caractères. Après le bronze en géant, elle est championne olympique de super-G, pour la vie, pour toujours.

Avec, en plus, le prestigieux globe de cristal, deux titres mondiaux et trente-quatre succès sur le cirque blanc, la coupe est pleine et le palmarès de cette skieuse d’instinct impressionnant, à la hauteur de son talent. Et ce n’est pas fini, la championne a aussi une bonne descente. Réponse mardi dans les hauts de Pékin.

«Est-elle désormais la plus grande skieuse suisse de tous les temps?»

À l’instar de Feuz, devenu l’égal d’un Didier Cuche ou d’un Bernhard Russi, la Tessinoise est-elle désormais la plus grande skieuse suisse de tous les temps? C’est une bonne question. Mais comment y répondre, sachant qu’il est toujours délicat de comparer deux époques?

Avec 55 victoires, trois titres olympiques et mondiaux, mais aussi le général de la Coupe du monde à trois reprises, Vreni Schneider a marqué sa génération du sceau de sa classe. Sur la piste, elle inspirait le respect. Or, le calendrier était plus dense et, question charisme ou au niveau médiatique, la Glaronaise n’a jamais eu l’aura de la championne de Comano. Lara Gut parle cinq langues et plaît à tous les Suisses. C’est la grande différence.

La Tessinoise de 30 ans n’est plus cette jeune fille insouciante et capricieuse, parfois à la limite de l’arrogance à ses débuts. Elle est devenue une athlète mûre, respectée et écoutée, connue par tous les Helvètes et pas uniquement par le milieu du sport.

Elle est ce qu’on appelle une femme en or.

