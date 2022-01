Ski alpin – Lara Gut-Behrami impériale lors de la descente de Zauchensee La Tessinoise a parfaitement profité de la chute de la favorite Sofia Goggia pour remporter en Autriche son premier succès de la saison dans la discipline. Sport-Center

Cette fois, Lara Gut-Behrami était au rendez-vous, dans tous les sens du terme. 17e et 23e à Lake Louise (Canada) puis absente à Val d’Isère après avoir contracté le Covid-19, la Tessinoise a enfin brillé en descente. Ce samedi matin, à Zauchensee, elle a décroché sa deuxième victoire de la saison – après le Super-G de Saint-Moritz le 11 décembre – et la 34e de sa carrière en Coupe du monde, toutes spécialités confondues.

Très à l’aise aux entraînements (3e des deux sessions), Gut-Behrami a confirmé ses bonnes dispositions sur le long tracé autrichien, livrant une course toute en maîtrise et fluidité. Avec un chrono de 1’45’’78, elle devance l’Allemande Kira Weidle (+0’’10) et l’Autrichienne Ramona Siebenhofer (+0’’44). Son avance aurait même pu être plus conséquente sans une légère perte de temps sur la dernière section.

Lara Gut-Behrami s’est adjugée pour la première fois de sa carrière la descente de Zauchensee. AFP

Trois Suissesses dans le Top 10

«LGB» a notamment profité des mésaventures de Sofia Goggia. Écrasante favorite après avoir remporté les trois premières descentes de la saison, l’Italienne a chuté. Alors qu’elle était en avance sur le chrono de référence, elle a perdu le contrôle de son ski gauche et s’est retrouvée dans les filets. Goggia rate ainsi une belle occasion de conforter sa première place au classement de la spécialité en l’absence de sa première poursuivante, l’Américaine Breezy Johnson, blessée à un genou.

De son côté, Corinne Suter s’est hissée à la 7e place (+0’’99). Bien partie, la Schwytzoise est passée tout près de finir à terre, suite à un saut mal négocié. Après s’être réceptionnée miraculeusement sur un ski, elle a pu terminer la course mais son erreur s’est révélée rédhibitoire pour se rapprocher du podium. À noter, aussi, la belle performance de la Grisonne Jasmine Flury (9e, +1’’24).

