Nouveau podium de la Tessinoise – Lara Gut-Behrami rayonne en géant Deuxième à Semmering (Autriche), la Suissesse vit son meilleur exercice dans la discipline de base du ski alpin depuis la saison 2015-2016. Sylvain Bolt

Lara Gut-Behrami occupe la 3 e place de la Coupe du monde de géant. AFP/Vladimir Simicek

C’était il y a quatorze ans. Le décor était plus hivernal et la neige plus abondante. Mais le visage juvénile de Lara Gut-Behrami rayonnait déjà. Elle montait alors, à 17 ans, sur son premier podium en géant à Semmering (Autriche), après sa quinzième place sur le premier tracé. Le réchauffement climatique a verdi le décor et Lara Gut-Behrami est devenue une femme et une championne d’exception. Mais sur la neige autrichienne, entre Noël et Nouvel-An, Lara Gut-Behrami s’est offert une nouvelle surprise de fin d’année – son 16e podium – dans la discipline de base du ski alpin.