Mondiaux de ski alpin – Lara Gut-Behrami: «Le décès d’Elena (Fanchini) a tout fait basculer» La skieuse tessinoise, rentrée bredouille des Mondiaux de Courchevel/Méribel, a organisé une conférence de presse en ligne samedi. Elle s’est livrée en toute sincérité sur la perte de son amie, qui l’a bouleversée. Sylvain Bolt Méribel

Aux Mondiaux de Courchevel/Méribel, Lara Gut-Behrami a vécu des émotions qui ont dépassé le cadre sportif. AFP

Lara Gut-Behrami avait disparu, jeudi, après sa désillusion du géant des Mondiaux à Méribel. Elle avait terminé quatrième à 9 centièmes de la médaille de bronze, alors qu’elle avait déjà manqué une médaille en super-G pour 4 centièmes quelques jours plus tôt. «J’ai bien skié mais c’était trop lent, je n’ai rien à ajouter», avait lâché la Tessinoise.



Samedi soir, la Suissesse a tenu à revenir sur ses Mondiaux en visioconférence, bien installée chez elle. «Je me rends compte que c’est une période de ma carrière où j’ai besoin de plus de temps pour digérer les choses et avoir du recul pour dire davantage que des banalités, a-t-elle justifié. Avec du recul, on arrive à faire des discours plus profonds et moins irrationnels. Les propos sont plus logiques que ceux tenus cinq minutes après la course.»

«Le décès d’Elena Fanchini m’a suivi toute la compétition» Lara Gut-Behrami, très marquée par la mort de l’ancienne skieuse italienne

La skieuse de Comano s’est montrée très sincère. «Ces Mondiaux ont été intenses au niveau sportif mais aussi humain. Le fait d’avoir perdu Elena (ndlr: Fanchini, décédée d’un cancer à 37 ans) le soir du super-G a tout fait basculer. C’est comme si tu n’avais plus de protection. C’est en tout cas dans cette situation que je me suis retrouvée. Et ce décès m’a suivi toute la compétition. Le lendemain, j’ai vu des skieuses italiennes pleurer. J’avais déjà aussi pleuré avant. Je me souviens d’Elena qui me disait qu’elle voulait que je gagne le plus possible encore. Je l’aimais tellement! C’est dur d’accepter qu’elle n’ait pas gagné son combat contre le cancer.»

Objectif Saalbach 2025

Très proche d’Elena Fanchini, la Suissesse a été très marquée par le décès de l’ancienne skieuse italienne. «De manière égoïste, il faudrait pouvoir penser aux courses et mettre ce deuil de côté. Mais je crois que ce n’est pas possible, a-t-elle rajouté. Cela n’a rien à voir avec mes résultats, mais ça explique plutôt la manière dont j’ai vécu ces dix jours. C’est un mélange d’émotions et de pensées difficiles à digérer.»

«Cet été, je peux très bien me rendre compte que je n’ai plus envie de skier et m’arrêter.» Lara Gut-Behrami

Triple médaillée aux Mondiaux de Cortina en 2021 (or en super-G et géant, bronze en descente), Lara Gut-Behrami est repartie de Savoie sans médailles. «Au niveau sportif, je pense avoir produit du bon ski, mais il a manqué quelque chose à chaque course, a-t-elle résumé. On aimerait toutes rentrer de championnats du monde avec une médaille mais ça n’a pas été le cas. Au final, c’est de ma faute de ne pas avoir skié assez vite.»



L’athlète de 31 ans est aussi revenue sur la suite de sa carrière. «J’aimerais aller jusqu’aux Mondiaux de Saalbach en 2025, même s’il est encore tôt de se projeter, a souligné «LGB». Certains jours, je n’ai plus d’énergie alors que le lendemain, j’aimerais encore disputer mille courses dans ma carrière. Cet été, je peux très bien me rendre compte que je n’ai plus envie de skier et m’arrêter. Mais sincèrement, je ne peux pas me projeter si loin et j’espère continuer.»



