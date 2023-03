Finales de Coupe du monde de ski – Lara Gut Behrami et Marco Odermatt, ces athlètes d’instinct La Tessinoise et le Nidwaldien ont remporté ce jeudi en Andorre la victoire en super-G et la boule de cristal de la spécialité. Chacun à sa manière. Christian Maillard El Tarter (Andorre)

Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt ne finissent pas de briller en super-G, leur spécialité. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sacrée journée pour le ski suisse ce jeudi en Andorre, où l’hymne national a retenti à quatre reprises pour deux athlètes d’exception. Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt, ces deux talents à l’état pur, ont laissé parler leur classe sur leurs skis pour s’adjuger, lors de ces finales de la Coupe du monde, et la victoire et le globe de cristal de cette discipline d’instinct qu’ils maîtrisent mieux que personne.