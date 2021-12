Ski alpin – Lara Gut-Behrami écrase le Super-G de St-Moritz La Tessinoise a réalisé une superbe manche sur la piste grisonne. Elle s’est imposée avec 18 centièmes d’avance sur l’Italienne Sofia Goggia et 1’’18 sur l’Américaine Mikaela Shiffrin. Sport-Center

Lara Gut-Behrami n’a pas laissé planer le moindre doute sur la piste grisonne. AFP

Lara Gut-Behrami a brillé de mille feux à St-Moritz. La Tessinoise de 30 ans a en effet plané sur le Super-G, récoltant son 33e succès en Coupe du monde. Gut-Behrami s’est imposée avec une avance de 18 centièmes de sur l’Italienne Sofia Goggia, et 1’18’’ sur Mikaela Shiffrin.

Ainsi, la belle histoire d’amour entre St-Moritz et Lara Gut-Behrami se poursuit. C’est en effet sur cette piste qu’elle avait fêté le premier podium (3e du Super-G en 2007) et la première victoire (super-G en 2008) de sa longue et fructueuse carrière.

Noémie Kolly 17e avec le dossard 51

Pourtant non spécialiste de la discipline, Wendy Holdener s’est illustrée en signant le septième chrono, à 1’’87 de Lara Gut-Behrami. Autre superbe performance: celle de la Fribourgeoise de 23 ans Noémie Kolly, 17e à 2’’66 avec son dossard 51!

Le classement des autres Suissesses: Jasmine Flury a terminé 10e (+2’’10), Michelle Gisin 14e (+2’’44), Joana Haehlen 15e (+2’’45), Corinne Suter 21e (+2’95), Priska Nufer 22e (+2’’97), Stephanie Jenal 35e (+3’’97) et Nathalie Groebli 46e (+5’’35). Jasmina Suter a pour sa part connu l’élimination.

