Corinne Suter: «Très heureuse avec l'argent»

Dauphine de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter était tout à sa joie après la course: «Les dernières courses ne s’étaient pas très bien passées, mais tout s’est déroulé comme je le souhaitais. Je suis donc très heureuse avec l’argent. J’ai pu prendre beaucoup de vitesse pour finir très vite sur la dernière partie. Ça a payé. Et vraiment, je ne suis pas du tout déçue de ne pas avoir réussi à décrocher la médaille d’or.»

À la question de savoir si Lara Gut-Behrami était imbattable sur ce super-G, Corinne Suter se contentait de répondre: «Elle a réussi une superbe course. J’ai perdu plus de temps sur le haut. Mais franchement, là, ça m’est égal.»

Elle disait ne pas avoir été gênée par le renvoie de la course de mardi à ce jeudi: «Avec du recul, ça valait le coup d’attendre. On ne pouvait pas mieux espérer. La course a été régulière pour tout le monde, ce qui n’aurait pas été le cas mardi. Bien sûr que ce n’était pas facile d’attendre, on a beaucoup de temps pour penser, réfléchir, on entend plein de choses, etc. Mais la recette, c’est de rester zen.

Après le bronze d’Åre en 2019, Corinne Suter décroche donc l’argent en super-G. Cette médaille de Cortina est-elle plus importante parce qu’elle est celle de la confirmation? «Toutes les médailles sont importantes. Mais j’aime les Mondiaux, même si ce n’est pas toujours facile. Je crois que l’adrénaline qu’on a sur les grosses compétitions m’aide à être très rapide. J’étais plus nerveuse aujourd’hui qu’il y a deux ans, parce que pas mal de gens m’ont justement rappelé mes médailles d’Åre, m’ont envoyé des photos aussi. La pression était plus haute.»

Et d’éclater de rire lorsqu’on lui demande s’il lui manque l’or en descente: «Oui, c’est le gros objectif! Mais on doit être dans un jour parfait, avoir un peu de chance aussi. Tout doit être réuni.»