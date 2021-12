Ski alpin – Lara Gut-Behrami a contracté le Covid-19 La Tessinoise a été placée à l’isolement. Elle manquera les courses du week-end à Val d'Isère et la semaine prochaine à Courchevel. Sport-Center

Lara Gut-Behrami à St-Moritz le week-end dernier. AFP

Lara Gut-Behrami ne disputera pas les épreuves de val d’Isère ce week-end (descente samedi et super-G dimanche), ni les deux géants prévus la semaine prochaine (mardi et mercredi) à Courchevel. La Tessinoise, qui a ressenti de légers symptômes grippaux, a été testée positive au Covid-19 et a été placée en isolement.

Deux autres membres de l’encadrement de l’équipe de Suisse ont ressenti de légers symptômes grippaux et ont également quitté Val d’Isère. Swiss-Ski précise dans son communiqué que tous les autres membres de l’équipe de Suisse présents en France ont été testés négatifs.

Déjà malade à Lake Louise

Lara Gut-Behrami avait déjà été victime d’un gros refroidissement qui l’avait perturbée début décembre lors des épreuves de vitesse à Lake Louise (Canada). La Suissesse s’était réjouie de retrouver l’Europe et St-Moritz en pleine forme le week-end passé. Samedi, elle avait remporté le super-G dans les Grisons avant de chuter lourdement le lendemain dans la même discipline.

La Tessinoise, qui va donc manquer au moins quatre épreuves, va faire une très mauvaise opération au niveau comptable. «LGB» pointait à la 2e place du classement du super-G (à 40 points de Sofia Goggia) et au 2e rang du géant (à 20 points de Mikaela Shiffrin) avant les courses prévues en France ces prochains jours.

