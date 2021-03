Footballeuse suisse la plus titrée – Lara Dickenmann fait ses adieux au football La Lucernoise de 35 ans a annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière en juin. Son palmarès, inégalé en Suisse, restera peut-être moins dans les mémoires que sa personnalité rayonnante. Simon Meier

Lara Dickenmann a décidé de mettre un terme à sa fabuleuse carrière. Joueuse de génie et personnalité rayonnante, elle sera pour toujours un exemple à suivre. Lilian Salathe

Parce que tous les soleils finissent un jour par aller se coucher, Lara Dickenmann mettra un terme à sa carrière au mois de juin. La footballeuse suisse la plus titrée de l’histoire, 35 ans, a annoncé ça le 25 février sans le moindre pathos, malgré le piano larmoyant que le VfL Wolfsburg avait choisi en fond sonore. La Lucernoise, réfléchie, souriante, a jugé que l’heure était venue et comme le dit Caroline Abbé, son ex-coéquipière en équipe nationale: «Même si on s’y attendait un peu, ça fait bizarre de se dire que Lara ne sera plus là.» Le club allemand n’a pas souhaité prolonger son contrat et, depuis sa rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre 2018, le corps protestait parfois. Avec un tel palmarès (28 trophées, dont deux Ligues des champions), si elle avait été un homme, Lara Dickenmann siégerait au Panthéon médiatico-économique national. Parce qu’elle est une femme, son parcours n’en mérite que davantage de louanges.