Cour d’appel pénale – «L’apprenti Madoff» implore la clémence de la justice vaudoise L’homme avait écopé de 6,5 ans de prison ferme, notamment pour avoir indûment perçu près de 3 millions de francs en prêts Covid. Son avocate demande moins de sévérité. Laurent Antonoff

L’audience de la Cour d’appel pénale s’est tenue ce mardi matin à Renens. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

«Après 29 mois passés en prison, je ne souhaite qu’une chose: retrouver ma femme et mes filles au plus vite. Je suis vraiment désolé des dommages que j’ai causés.» Mardi matin devant la Cour d’appel pénale, cet ancien entrepreneur vaudois était venu plaider sa cause. Condamné à 6,5 ans de prison ferme en novembre 2022, notamment pour abus de pouvoir, escroquerie et obtention frauduleuse de prêts Covid pour un montant de près de 3 millions de francs, le quadragénaire a exprimé des remords «sincères» et mis en avant son attitude désormais irréprochable derrière les barreaux. Dénonçant une peine «extrêmement sévère», son avocate a demandé qu’elle soit revue à la baisse.