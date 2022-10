Communication numérique – L’application WhatsApp touchée par une panne mondiale Le service de messagerie rencontre des problèmes pour envoyer et recevoir des messages ce mardi matin. La cause de cette panne n’est pas encore connue. Romain Michaud DÉVELOPPEMENT SUIT

Vous n’arrivez pas à envoyer et recevoir de messages sur WhatsApp? Pas de panique, vous n’êtes pas les seuls! Depuis 9 h, ce mardi matin, le service de messagerie instantané et chiffré de Facebook n’est plus accessible dans le monde entier.

Des milliers de personnes se sont ruées sur Twitter pour évoquer leur impossibilité d’envoyer et de recevoir des messages par WhatsApp. Pour le moment, la firme de Mark Zuckerberg n’a pas encore communiqué sur la situation.

