Traçage des contacts – L’application SwissCovid lancée dans la douleur Accessible dès ce jeudi, l’application SwissCovid, bébé de l’EPFL, suscite de nombreuses craintes et divise. Le point avec partisans et opposants. Emmanuel Borloz

Source EPFL

Le grand jour est arrivé pour SwissCovid. Développée à l’EPFL sous l’impulsion de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) puis adoubée par les Chambres, l’application de traçage des contacts est disponible dès ce jeudi sur Google Play et Apple Store. Conçue pour retrouver et avertir de façon anonyme ceux avec qui une personne infectée aurait été en contact rapproché, l’application – gratuite et facultative – ambitionne d’interrompre plus rapidement les chaînes de transmission du Covid-19.