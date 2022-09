Canton de Genève – L’application Heetch passe la première Déjà près de cinquante chauffeurs sont en circulation à Genève depuis le début du mois de septembre, annonce mercredi le directeur de l’entreprise.

Heetch, la dernière venue des plateformes de réservation de VTC, veut conquérir 20 à 30% du marché genevois. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La plateforme française de réservation de VTC Heetch débarque en Suisse. Une cinquantaine de chauffeurs sont déjà en circulation à Genève depuis début septembre. Son fondateur, Teddy Pellerin, entend déjà partir à l’assaut d’autres villes romandes début 2023.

«La phase de test des premiers trajets a permis de comprendre le marché genevois, et nous avons eu un très bon accueil de la part des chauffeurs», confie à l’agence AWP, Teddy Pellerin, le directeur général et fondateur de l’entreprise.

«Nous opérons dans de nombreuses villes francophones en Europe et en Afrique et n’avons pas, pour l’instant, les équipes nécessaires pour gérer un marché germanophone, mais s’il y a du potentiel, nous y réfléchirons» explique Teddy Pellerin en précisant que «nous souhaitons devenir un acteur important en Suisse et prendre 20 à 30% du marché genevois dans les 18 à 24 prochains mois».

Super Rider

Un marché très concurrentiel sur lequel de nouveaux acteurs se positionnent. Mais face à la contestation des taxis et à la remise en question du statut de travailleurs indépendants des chauffeurs, les entreprises du secteur font face à un contrôle plus sévère des autorités.

La multinationale Uber, stoppée net par l’État de Genève en juin, a trouvé un accord pour continuer d’exercer en revoyant le statut de ses chauffeurs comme des salariés et non plus comme des indépendants.

La société coopérative des chauffeurs VTC indépendants, Super Rider, a de son côté obtenu l’autorisation décernée par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) d’exercer en ne prenant aucune commission et en fixant le prix d’une course à 1,70 franc le kilomètre.

Même principe chez Heetch qui, en étroite collaboration avec les autorités, assure maintenir «la liberté des chauffeurs. Nous sommes réputés pour être proche d’eux et tenons à ce qu’ils puissent fixer eux-mêmes leurs prix de façon collective au moyen d’un vote.»

ATS

