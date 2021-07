L’éditorial - L’appel de la nature

Le retour à la nature est à la mode. Le nombre d’activités explose et les néologismes fleurissent, entre «réensauvagement», «écopsychologie» ou «sylvothérapie». Les sources de cette tendance sont multiples: besoin d’oxygène dans un quotidien toujours plus pressurisé, recherche de sens, retour aux sources, prise en compte des études démontrant les bienfaits de la nature sur la santé physique et psychique, électrochoc enfin face aux prévisions cataclysmiques sur l’avenir de notre planète. Sans oublier le Covid bien sûr, qui a bouleversé nos repères, favorisé les prises de conscience et la redécouverte du plaisir d’une balade en forêt ou du jardinage.

Ce retour à la nature, la «Julie» le thématise dans une série d’été, qui démarre ce samedi avec l’ouverture de la première école privée en forêt de Genève. La pédagogie par et dans la nature fait son entrée dans les crèches comme à l’école publique.

On accompagnera un enseignant qui, comme un nombre grandissant de ses collègues, délocalise chaque semaine sa classe en plein air. On prendra, aussi, un «bain de forêt» au bord de l’Allondon et on apprendra à reconnaître les plantes comestibles et médicinales pour consommer ce qu’on a plus l’habitude de piétiner. Avant d’enchaîner avec deux jours de «survie douce», dans une optique survivaliste, de protection de l’environnement ou de retour aux savoirs ancestraux. Enfin, on se penchera sur le bois de nos forêts, qu’il faut mieux valoriser mais aussi protéger.

Les effets de mode sont souvent passagers. Mais cette tendance-ci pourrait bien avoir un effet papillon et on se prend à espérer que cette reconnexion à la nature conduise à une prise de conscience ainsi qu’à une rééducation. Afin de ne plus se prendre pour le centre du monde mais de se considérer comme un maillon de la chaîne.

