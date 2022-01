Éditorial - L’appel à la frugalité

Après le rejet du parking de Clé-de-Rive et celui de la Cité de la musique, la passerelle du Mont-Blanc sera-t-elle le troisième projet qui, après concours d’architectes et hésitations coûteuses, passera lui aussi à la trappe? Jamais deux sans trois, dit le proverbe. On verra bien.

Mais impossible de ne pas déceler dans ce début d'opposition une tendance actuelle à la frugalité et un rejet populaire de plus en plus marqué pour les travaux coûteux et les projets grandioses à grand renfort de béton et d'arbres sacrifiés. Sans compter que ces idées, lorsqu'elles finissent par éclore, plus de dix ans après leur ébauche, paraissent complètement dépassées.

«Pourquoi faire cher et lourd alors que la solution est à portée de main?»

Pourquoi faire cher et lourd alors que la solution est à portée de main? C’est ce que disent les opposants Verts au projet de la passerelle du Mont-Blanc, ainsi que certaines associations en faveur de la mobilité douce. Enlever tout bêtement une voie aux voitures et la donner aux piétons. Cette idée résoudrait également le problème des bateaux Belle Époque, qui auront de la peine à manœuvrer si le projet actuel se concrétise.

Cependant, enlever une voie aux voitures n’est pas anodin. C’est limiter une fois de plus la place des véhicules privés dans notre société et répéter que ce mode de transport appartient au passé. Faire un tel choix n’ira pas sans susciter des réactions. Mais il aura l’avantage de clarifier ce que l’on veut vraiment dans les années à venir pour notre ville et notre canton.

