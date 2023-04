36’000 francs par mois – L’appartement le plus cher de Suisse recherche locataire Ce bien immobilier d’exception est situé au bord du lac des Quatre-Cantons à Lucerne. Il a été mis en location il y a trois mois après avoir été occupé durant vingt ans. Tour du propriétaire. Sonia Imseng

1 / 4 En plus de sa grande superficie, de son impressionnante vue et de ses différentes pièces lumineuses et modernes, plusieurs services sont disponibles depuis le fameux duplex pour aucune charge. immoscout24

Il y a de quoi rêver. L’appartement locatif le plus cher de Suisse est disponible après avoir été occupé durant vingt ans, révèle la «Handelszeitung» mardi. Pour vivre au cœur de ces 343 mètres carrés répartis sur deux étages, il faut débourser la somme de 36’000 francs par mois, soit 432’000 francs par année.

Situé à Lucerne, au bord du lac des Quatre-Cantons, ce bien immobilier de luxe est proposé sur Immoscout24 depuis janvier. Ce logement, composé de 7,5 pièces avec une terrasse sur le toit, se trouve dans le Grand Hôtel National de la ville, qui le loue.

Histoire de s’imaginer quelque peu dans ce lieu de rêve, l’article précise qu’on aperçoit dès les premiers pas une immense baie vitrée qui donne sur le lac. La chambre principale a également droit à cette sublime vue. En plus de sa grande superficie et de ses différentes pièces lumineuses et modernes, plusieurs services sont disponibles depuis le fameux duplex sans aucune charge supplémentaire.

Vivre à l’hôtel

On retrouve ainsi un service de conciergerie 24 h/24, de voiturier et de majordome. Il est aussi possible de se faire aider pour les courses, porter ses sacs, organiser un voyage et même remplir son frigo pour son retour de vacances.

Cela ne s’arrête pas là, le futur locataire pourra aussi demander qu’on réponde à ses appels téléphoniques et qu’on organise le paiement de ses factures. Avez-vous déjà rêvé de vivre toute l’année à l’hôtel? Eh bien, toutes les installations de l’établissement sont également accessibles, comme le fitness ou l’espace bien-être.

Bientôt occupé

Le bailleur et directeur du Grand Hotel National, Gabriel Stucki, estime que l’appartement ne devrait pas rester longtemps vide, précise encore l’article. Trois personnes ont montré de l’intérêt pour ce bien et la signature d’un contrat serait imminente.

L’hôtel précise qu’il loue 22 résidences en tout et que 16 d’entre elles sont actuellement occupées. Les loyers oscillent entre 5000 et 25’000 francs. Ce sont habituellement des personnes qui restent le temps de trouver leur propre logement, durant environ une année. Mais d’autres habitants vont rester durant plus longtemps, comme les personnes âgées qui apprécient cette alternative à la solitude et l’ambiance au sein du prestigieux établissement hôtelier.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction numérique. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. Elle a également travaillé pour la RTS, Le Temps, Le Courrier. Plus d'infos @SoniaImseng

