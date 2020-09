Bande dessinée – Lapone au sommet avec «Gentlemind» Hommage foisonnant à la presse magazine américaine des années 40, cette comédie dramatique permet au dessinateur italien d’exprimer toute sa virtuosité graphique. Philippe Muri

«Gentlemind», t. 1. Une couverture épurée, qui fera écho avec celle du second volume, à paraître. Ed. Dargaud

Dessinateur au trait raffiné, influencé par l’œuvre d’Yves Chaland et de Serge Clerc, le Turinois Antonio Lapone n’a pas toujours reçu les scénarios capables de valoriser son coup de patte rétro, élégamment nerveux et anguleux. Avec «Gentlemind», élaboré à quatre mains par Teresa Valero et Juan Diaz Canales, le coauteur du best-seller «Blacksad», Lapone a cette fois tiré le bon numéro. Récit foisonnant aux personnages principaux bien campés, cette comédie dramatique bien écrite lui permet d’exprimer le meilleur de lui-même, graphiquement parlant.

«Gentlemind», t. 1 (extrait) Ed. Dargaud

Premier volet d’un diptyque situé dans le New York des années 1940, ce beau portrait d’une femme confrontée à un monde d’hommes voit son héroïne, la belle Navit, hériter d’un journal de charme et se muer en patronne de presse inspirée. Dans son sillage, un dessinateur de génie capable de croquer en quelques coups de crayon les pin-up les plus craquantes, ainsi qu’un avocat ambigu, qui découvre l’intégrité après avoir plaidé avec succès des causes pourries. Entre les deux, le cœur de Navit balance…

Au fil de cet hommage à la presse magazine américaine façon «Esquire» ou «Life», Lapone ose des cadrages originaux, tantôt panoramiques, tantôt verticaux. On jubile, en attendant le deuxième tome.