Terroir à Genève – L'apiculture est une histoire de passion et de défis Le miel et les abeilles seront aussi à l'honneur lors d'Agri.Fête. Rencontre avec le président de la Fédération genevoise d'apiculture, Pascal Crétard.

«On ne devient pas apiculteur en un claquement de doigts. C’est un travail qui demande du temps, et qui coûte cher!» relève Pascal Crétard, président de la Fédération genevoise d’apiculture. STEEVE IUNCKER-GOMEZ



Il y a un peu plus de quinze ans, Pascal Crétard recevait une ruche pour son anniversaire. Un événement qui marque le début de sa passion. Aujourd’hui président de la Fédération genevoise d’apiculture, il tient depuis huit ans un commerce apicole au cœur de la commune de Collex-Bossy et possède pas loin de cent ruches réparties dans le canton.

«La situation de l’apiculture à Genève est bonne! Chacun peut faire du miel à son niveau, ce qui est rassurant.» Pascal Crétard, président de la Fédération genevoise d’apiculture

Ces dernières lui permettent d’effectuer deux récoltes par année. «Au printemps, on obtient un miel de fleurs, principalement de colza, et en été, c’est au tour d’un miel plus feuillu», explique ce passionné. Après une faible récolte de printemps, l’apiculteur se veut confiant pour celle à venir.

Des défis à relever

À Genève, on compte officiellement 280 apiculteurs. «Mais officieusement, on approche des 380», souligne Pascal Crétard. Une situation qui le réjouit: «La situation de l’apiculture à Genève est bonne! Chacun peut faire du miel à son niveau, ce qui est rassurant.»

Malgré cela, la production n’augmente pas avec les années, bien au contraire. «Les effets du réchauffement climatique sont réels, souligne le président. Une problématique à laquelle s’ajoutent la perte de territoires au profit de nouvelles constructions et la présence de nuisibles comme le varroa et le frelon asiatique. Tout cela conduit à une réduction de la production.»

Découvrir l’univers des abeilles

Et Pascal Crétard met en garde ceux qui seraient tentés de se lancer dans l’aventure. Malgré la passion du métier, «on ne devient pas apiculteur en un claquement de doigts. C’est un travail qui demande du temps, et qui coûte cher!»

Ce week-end, lors de la Fête de l’agriculture, les personnes intéressées pourront en apprendre davantage sur ce travail, ainsi que sur la vie des abeilles. Petits et grands auront la possibilité de poser leurs questions, d’écouter les présentations, d’admirer les magnifiques panneaux didactiques et de prendre part à divers ateliers, tel celui de la confection de bougies en cire d’abeilles. Et pour les plus gourmands, du miel sera bien sûr à déguster.



