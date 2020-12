Convivialité au temps du Covid-19 – L’apéro-brasero est le succès de l’hiver La pandémie de coronavirus pousse de plus en plus de Suisses à partager un verre autour d’un feu à l’extérieur pour éviter les risques de contamination. Mais la police veille. Philippe Rodrik

Se réunir bien au chaud à l’extérieur est une parade qu’ont trouvée certains pour pouvoir se rencontrer malgré la pandémie. Getty Images

L’apéro-brasero, ça ne vous dit rien? C’est pourtant un vieux rite social, voué à la convivialité. Il est encore souvent classé dans les joies du printemps et de l’automne. Il envahit cependant de plus en plus les jardins helvétiques, alors que l’hiver approche. L’apéro-brasero se profile carrément comme le must des Fêtes de fin d’année. Les polices de plusieurs cantons sont déjà sur leurs gardes.

Votre sœur obtient son CFC (certificat fédéral de capacité) d’ébéniste ou de coiffeuse? Un de vos amis sort de quarantaine, frais comme un gardon? Un voisin veut nous présenter son oncle d’Amérique? Autant de raisons de planifier des verrées, avant que les familles ne célèbrent Noël en cercle très restreint. L’option du bistrot sympa est difficile à planifier, tant les règles de sécurité sanitaire varient à une cadence infernale. Les cafetiers-restaurateurs peuvent à tout instant perdre l’intérêt économique d’ouvrir leur établissement, ou leur canton le leur interdire.