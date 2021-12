Ski alpin – L’antichambre de la Coupe du monde ne fait pas rêver En Coupe d’Europe, les skieurs n’ont qu’une obsession: décrocher un sésame pour pouvoir vivre de leur passion à l’échelon supérieur. Reportage sur l’étape de Zinal. Sylvain Bolt

À Zinal, des bénévoles récupèrent les dossards après le passage des skieurs. Dans l’anonymat le plus total. FLORIAN CELLA

Le thermomètre affiche -5 degrés mais il en faut plus pour refroidir Armand Morisod, 85 ans et doyen des bénévoles de l’étape de Coupe d’Europe à Zinal. C’est son fils Patrice, l’ancien coach du ski suisse, qui dirige les courses (deux super-G et deux géants) de cette semaine dans le val d’Anniviers.

Armand et son compère René ont la mission de récupérer les dossards. Ici, il n’y a ni public, ni sponsors, ni médias. «Il y a parfois quelques parents, mais c’est jamais l’ambiance de carnaval», se marre René, après avoir dû rattraper un skieur distrait, parti manger avec son numéro dans le dos. Ce lundi, 82 coureurs sont au départ du premier super-G. «On en a eu jusqu’à 140 en géant et le temps est alors parfois long», concède Armand.