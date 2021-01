Genève – L’anonymat sera possible pour les lanceurs d’alerte La loi sur la protection des lanceurs d’alerte a été approuvée par le Grand Conseil. Le PLR menace toutefois de lancer un référendum. Eric Budry

L’anonymat des lanceurs d’alerte sera préservée. CHANTAL DERVEY

C’est un Grand Conseil divisé qui a approuvé vendredi soir la loi sur la protection des lanceurs d’alerte, inscrivant enfin dans une loi ce que demande la Constitution depuis 2013. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce n’est pas la nécessité de protéger celles et ceux qui dénoncent des dysfonctionnements, mais le fait d’assurer ou non la possibilité de le faire anonymement. Ce sera le cas, puisqu’une majorité formée de la gauche et du MCG l’a imposé. La partie n’est toutefois pas achevée, le PLR ayant brandi la menace d’un référendum.

C’est à la suite d’un projet de loi déposé par l’UDC Thomas Büchi que le Conseil d’État s’est décidé à présenter son propre projet de loi, lequel concerne le Grand État et les communes, mais pas le secteur privé. Dans son projet, le gouvernement avait proscrit toute possibilité de recours à l’anonymat. Une position que partagent totalement le PLR et le PDC.