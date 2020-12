Accord au Grand Conseil – L’annuité suspendue ouvre la voie au budget 2021 Le parlement a entamé ce jeudi son débat budgétaire, mettant en œuvre le compromis passé entre les cinq partis gouvernementaux. Eric Budry

Le budget 2021 du Canton – et son déficit colossal de 840 millions de francs – sera selon toute vraisemblance adopté ce vendredi par une très large majorité du Grand Conseil. Le débat parlementaire entamé jeudi a montré que les termes de l’accord entre les partis gouvernementaux (PLR, PS, PDC, Verts et MCG) seront scrupuleusement respectés: gel de l’annuité contre l’acceptation de tous les nouveaux postes demandés.

Ce sont les Verts, les socialistes et le MCG qui ont avalé la première couleuvre en votant jeudi le gel de l’augmentation légale annuelle des salaires de la fonction publique, représentant 55 millions de francs. En dépit des coups de boutoir d’Ensemble à Gauche (EàG) et de son rapporteur de minorité Jean Burgermeister – «Je regrette cet accord, qui s’est conclu sur le dos des salariés» – la suspension de l’annuité a été adoptée par 78 voix contre 10 non et 4 abstentions.